الإنتاج الحربي يوقف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أوقف الإنتاج الحربي قطار انتصارات الأهلي في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، التي استمرت طوال مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 1/1 في المرحلة الـ 26 للبطولة اليوم الأحد.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي سقط في فخ التعادل للمرة الخامسة في البطولة هذ الموسم، إلى 68 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مصر المقاصة، فيما رفع الإنتاج رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق 5 نقاط أمام مراكز الهبوط.

وبادر الإثيوبي أوميد أوكري بالتسجيل للإنتاج الحربي في الدقيقة 48 عبر ضربة رأس، لينهي نظافة شباك شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، الذي حافظ على عذرية مرماه لمدة 867 دقيقة.

ولم يهنأ الإنتاج بتقدمه كثيرًا، بعدما أدرك النيجيري جونيور أجاي التعادل للأهلي في الدقيقة 51.

واتّسمت المباراة بالعصبية والتوتر على مدار شوطيها، خاصة من لاعبي الأهلي وجهازه الفني، مما اضطر حكم المباراة لطرد حسام البدري، مدرب الأهلي في الشوط الأول، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه حسام عاشور لاعب الفريق، عقب انتهاء المباراة مباشرة.

في سياق متصل، أكد المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي أن الفريق الأحمر لم يعتد على تقلد المركز الثاني على الإطلاق، خاصة بعدما اعتادت جماهير بطل القرن الأفريقي على رؤية فريقها يتصدر التتويج.

وأضاف طاهر في رسالة مطولة أنه بات على الجميع التكاتف لتحقيق كافة البطولات، مشددًا على أن الجهاز الإداري والفني لم يدخر جهدًا لرسم الابتسامة على وجوه الجماهير.

وأوضح طاهر أن الجماهير الحمراء هي العمود الفقري لمؤازرة ومساندة الفرق في النادي، مشددًا على أن الكيان يُحسب بالجمهور العظيم والشعبية الجارفة.

وشدد رئيس النادي الأهلي على استمرار المفاوضات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير في المباريات الأفريقية وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، من أجل شد أزر اللاعبين إلى الأفضل.

وأعرب طاهر عن أمنيته لتحقيق المطلب المهم من قبل الجهات الأمنية، وحصول الفريق الأحمر على بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن رئيس النادي الأهلي عن مفاجأة كبيرة للجماهير، مفاداها بأنه بدأ بالفعل خطوات إنشاء استاد الأهلي بعد التعاقد مع شركة تسويقية لإعداد الخطة الكاملة لاستمرار التنفيذ.

وأوضح طاهر أنه سيكون هناك مفاجآت للجماهير بخصوص الاستاد، خلال شهرين أو 3 على أقصى تقدير من أجل استمرار سلسلة إسعاد الجماهير التي تتبناها منظومة الإدارة الحالية للأهلي، في إطار الطفرة الإنشائية وتجديد البنية الأساسية لفرعي النادي في الجزيرة والشيخ زايد، لافتتاح مجمع السباحة قبل شهر رمضان المبارك.

وكشف رئيس الأهلي عن قيام المجلس بتسديد مقدم تعاقد الفرع الرابع بالتجمع الخامس، وأنه ينتظر موافقة وزارة الإسكان لبدء تنفيذ العمل على الفور.

وعن المشاركة في البطولة العربية، أضاف طاهر: “جلسة سوف تنعقد غدًا الإثنين مع لجنة الكرة والجهاز الفني لحسم المشاركة في البطولة من عدمها، خاصة أن المشاركة فيها شرف كبير بالنسبة للنادي، لكن ليس على حساب بطولة دوري أبطال أفريقيا، لا يمكن التضحية باللاعبين من أجل المشاركة أو الحصول على بطولة مهما كانت”.

وندد طاهر بنغمة حسم بطولة الدوري خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البطولة مازالت في الملعب، وأن الأهلي قادر على التحليق بالصدارة بعيدًا وتوسيع فارق النقاط مع أقرب منافسيه، متمنيًا فوز الفريق بالثلاثية خلال الموسم الجاري، خاصة أن الأهلي أصبح جاهز للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الوصول إلى التشكيل الأمثل للفريق.

وأوضح طاهر أن الجهاز الفني ولجنة الكرة يحددون احتياجات الفريق بالتشاور مع مجلس الإدارة لتنفيذها، مرجعًا فترة تذبذب مستوي ونتائج الفريق في السنوات الأولي للمجلس، لاعتزال عدد من النجوم الكبار تارة واحدة.

وأعرب طاهر عن سعادته بالفوز الساحق الذي يحققه الفريق الأحمر في الألعاب الجماعية، مشددًا على أنه حقق إنجازًا لم يحققه أي فريق في العالم.