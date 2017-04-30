القائمة الأفريقية تشعل الأجواء داخل الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أصبح صالح جمعة، لاعب وسط فريق الأهلي المصري، على مشارف الخروج من الباب الضيق للقلعة الحمراء.

وعلمت “إرم نيوز”، أن المدير الفني للفريق، حسام البدري، طلب رحيل اللاعب وإبلاغه بالبحث عن أي عرض له خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة المالية منه.

وأبدى البدري عدم قناعته بالمستويات التي يقدمها اللاعب خلال التدريبات، والحل الأمثل هو رحيله والبحث عن لاعب مميز قادر على تعويض غياب عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق.

وكان المدير الفني استبعد اللاعب من قائمة اللاعبين التي ستواجه فريق الإنتاج الحربي، اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن جهة أخرى، أعلن عمرو بركات، مهاجم الفريق، الرحيل عن صفوف النادي الأهلي هو الآخر، نظرًا لحالة التجاهل التي يواجهها، منذ أن وقع على عقود انتقال للمارد الأحمر.

وعلمت “إرم نيوز” أن اللاعب رهن بقاءه داخل الفريق بالقيد في القائمة الأفريقية.

وهدد اللاعب بالرحيل عن الفريق، إن لم يتم قيده في القائمة الأفريقية، موضحًا أنه يمتلك العديد من العروض الاحترافية خلال هذه الفترة داخل مصر.