مصر..الأهلي يتمسك بحضور جماهيري كبير لدعمه بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قال شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي المصري: إن النادي متمسك “بحقه” في خوض مبارياته بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بحضور 30 ألف مشجع.

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالبطولة يوم 13 مايو المقبل أمام زاناكو الزامبي في استاد برج العرب القريب من مدينة الإسكندرية الساحلية.

وأبلغ شمس موقع النادي على الإنترنت: “الأمن سبق أن وافق على إقامة مباريات الفريق على استاد السلام بحضور 5 آلاف متفرج.. وطالما تم نقل المباريات إلى الإسكندرية فإن الأهلي يتمسك بحقه في حضور العدد المناسب من الجماهير للشد من أزر اللاعبين”.

وتابع: “الأهلي يسعى للفوز باللقب الأفريقي هذا العام للعودة لتمثيل مصر في كأس العالم للأندية”.

وأضاف: “وافقنا على اللعب في استاد برج العرب بدلًا من ملعب السلام بعد طلب الجهات الأمنية.. تقديرًا للظروف الحالية في البلاد.. لكن في نفس الوقت الأهلي متمسك بحقه في اللعب وسط العدد المناسب من مشجعيه وليس 5 آلاف كما طلب الأمن”.

وأشار إلى أن الأهلي خاطب السلطات الأمنية لزيادة عدد الجماهير إلى 30 ألفًا خاصة وأن ملعب برج العرب يسهل فيه تأمين حضور الجماهير بأعداد كبيرة.

ويلعب الأهلي بدوري الأبطال ضمن مجموعة تضم الوداد المغربي وكوتون سبور الكاميروني وزاناكو.

من جهة أخرى، عبّر صبري رحيل الظهير الأيسر للأهلي، عن استيائه بسبب غموض مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة سواء بالاستمرار أو البحث عن عرض خلال الصيف القادم.

وطالب رحيل من مسؤولي الأهلي حسم موقفه في ظل ابتعاده عن المباريات وعدم المشاركة بشكل منتظم.

وكان الأهلي تعاقد مع أيمن أشرف لاعب سموحة بعد انتهاء عقده مع الفريق السكندري، والتأكد من انضمامه للقلعة الحمراء.

ويسعي اللاعب لحسم مستقبله في ظل وجود عدد من العروض المحلية له في الفترة الماضية، إلى جانب رغبته في معرفة وجهته النهائية سريعًا.

كما استبعد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، فكرة خوض مباريات ودية قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 27 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل ثم يلاقي طلائع الجيش يوم الخمسين في الدوري.

ويرى البدري أن ضيق الوقت لن يمكنه من خوض مباريات ودية بين مباراتي الإنتاج والجيش، حتى لا يتعرض اللاعبين للإرهاق.

وخاض الأهلي أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية، من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون باستمرار في المواجهات الرسمية.

في سياق متصل، طالب البدري معاونيه في الجهاز الفني للفريق الأحمر ببدء متابعة مباريات فريق زاناكو الزامبي للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة المرتقبة في أولي منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.