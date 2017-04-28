مصر.. محاولات لإقناع الأهلي بالمشاركة بدوري أبطال العرب

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

تضاربت الأمور داخل جدران النادي الأهلي المصري خلال الفترة الماضية بعدما أعلنت الإدارة مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في البطولة العربية والمقررة إقامتها بالقاهرة.

وكان المدير الفني للفريق حسام البدري قد رفض بشدة المشاركة في البطولة العربية لضيق الوقت بين البطولة وبطولة الدوري المحلي.

وعلل البدري رفضه سابقًا أن كامل تركيزه خلال هذه الفترة منصب على الفوز بالبطولة الإفريقية، الغائبة عن المارد الأحمر منذ سنوات طويلة.

وعلمت “إرم نيوز” أن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، تلقى خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا بهاني أبوريدة طالبه خلاله بعدم الاعتذار عن المشاركة والتواجد بالبطولة من أجل إنجاها.

وأغرى أبوريدة رئيس الأهلي وشدد له أنه بمشاركة المارد الأحمر في البطولة العربية، سيضمن للمارد جوائز كبيرة، وهي التي رصدتها اللجنة المنظمة.

كما وعد أبوريدة طاهر أنه ستتم إعادة النظر بمسألة عقوبات بطولة كأس مصر خاصة أن هناك تعارضًا بين راعي النادي وراعي اتحاد الكرة.

وأعطى أبوريدة كلمة لطاهر أن المارد الأحمر سيتمكن من خوض مباريات الكأس بقميص خالٍ من إعلانات راعي اتحاد الكرة دون أن يتعرض الفريق لأية عقوبات مادية.

وفي سياق متصل وضع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حسام البدري في موقف محرج، بعد إصراره على مشاركة المارد الأحمر في البطولة العربية.

وعلمت “إرم نيوز” أن المدير الفني سيريح القوام الأساس خلال البطولة، على أن يشارك خلالها بالبدلاء واللاعبين غير الأساسيين من أجل تجهيزهم بشكل مميز للمباريات.

وأبدى البدري ضيقه من لعب البطولة العربية، إلا أن رئيس النادي أعلن -بشكل قاطع- مشاركة الفريق وعدم انسحابه من البطولة.

ويعاني دوري أبطال العرب خلال الفترة الأخيرة بسبب اعتذار نادي العين الإماراتي عن عدم المشاركة، بخلاف أنباء عن مشاركة أندية بفرق الشباب، ما دفع الجهات المصرية للتدخل لدى الأهلي لإنقاذ الأمر.

ويشارك الزمالك والنصر والهلال السعوديان والترجي التونسي.

ومن جهة أخرى أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق تأجيل مصير ميدو جابر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من القيد في القائمة الإفريقية.

وجاء إعلان البدري، بعد أن قرر ضم أحمد الشيخ للقائمة الإفريقية، موضحًا أنه سيتبقى مكانان شاغران في القائمة، وسيتركهما من أجل تدعيم خط الدفاع.

وشدد البدري على ضرورة تدعيم خط الدفاع بلاعبين، على أن يكون المكان الأخير للاعب الوسط المهاجم وهو أحمد الشيخ.

ويريد البدري خلق حالة من التوازن في القائمة الإفريقية خاصة في ظل صعوبة المشوار القاري بعد النظام الجديد للبطولة.

وأبدى البدري قلقه من مستوى اللاعب خاصة في ظل إعطائه الفرصة في العديد من المباريات ولكنه لم يستغلها الاستغلال الأمثل.

ويفكر البدري بإعارة اللاعب من أجل اكتساب الثقة خلال الفترة المقبلة، على أن يعود بعدها أفضل حالًا.

إلى ذلك طلب صالح جمعة من حسام البدري المدير الفني للفريق الدفع به خلال مواجهة الإنتاج المقبلة ببطولة الدروي الممتاز.

وترجى اللاعب المدير الفني من أجل الظهور، ووعده أن يكون عند حسن ظنه، بعد انتظامه في التدريبات والعودة للمستوى الذي كان عليه سابقًا.

ولم يعط المدير الفني أي وعود للاعب، وطالبه بالالتزام خلال التدريبات وبذل أقصى الجهد وهو ما سيمنحه المشاركة في المباريات بشكل أساس.