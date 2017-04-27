الوحدات يتعادل ويخرج من دائرة المنافسة على لقب الدوري الأردني

المصدر: عمّان - إرم نيوز

سقط الوحدات في فخ التعادل 1/1 مع مضيفه الصريح في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 21 من الدوري الأردني على ملعب استاد الحسن.

وبادر الصريح في التسجيل عن طريق فهد يوسف بعد 3 دقائق على صافرة البداية، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني تعادل الوحدات عن طريق سيباستيان أنتيك في الدقيقة 68 من المباراة.

ورفع الوحدات رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث ليخرج رسميًا من السباق على اللقب، بعد توسع الفارق مع الجزيرة المتصدر إلى 4 نقاط مع تبقي مباراة واحدة للوحدات مقابل مباراتين للجزيرة.

وحقق الوحدات الفوز في 11 مباراة مقابل 7 تعادلات وهزيمتين.