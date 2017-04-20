مصر.. الأهلي يغري المقاصة بهذه العروض للتخلي عن نجميه

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، تحذيرًا شديد اللهجة للاعبين خلال جلسة عقدها معهم عقب مباراة تليفونات بني سويف الودية.

وطالب البدري اللاعبين بعدم التهاون خلال مباراة الفريق المقبلة أمام طنطا بالدوري المصري، باعتباره خصمًا سهلًا وأنه يقبع في مؤخرة الترتيب.

وشدد البدري على أهمية الفوز في هذه المباراة، مؤكدًا لهم أن طموح فريق طنطا كبير من أجل البقاء في بطولة الدوري.

وأوضح أن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد داخل أرض الملعب، مؤكدًا لهم أن أبناء السيد البدوي فريق لا يستهان به، خاصة بعد فوزه على المصري بهدفين.

وحمس البدري اللاعبين وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز من أجل استمرار النتائج الرائعة في بطولة الدوري والمحافظة على عذرية الشباك.

ومن جهة أخرى طلب صالح جمعة من المدير الفني للفريق حسام البدري فرصة جديدة من أجل المشاركة مع الفريق خلال المباريات الرسمية.

وأشاد البدري بحالة التزام اللاعب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا له أن دوره قادم مع الفريق، ولكن بشرط الالتزام وعدم السهر.

وترجى اللاعب المدير الفني من أجل إشراكه وتثبيت أقدامه، موضحًا له أنه يرغب في إثبات نفسه من أجل الوصول إلى المنتخب الوطني.

ووعد البدري اللاعب بفرصة خلال الفترة المقبلة، ولكن اشترط عليه الالتزام والاجتهاد في التدريبات حتى يتم الدفع به في المباريات.

وفي سياق منفصل حذر محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عماد متعب وحسام غالي من الانتقال لأي فريق خلال الفترة المقبلة.

ووجه يوسف رسالة للثنائي، طالبهم فيها بضرورة الالتزام بتعليمات المدير الفني للفريق حسام البدري، مشددًا على أنهم مازالا قادرين على العطاء داخل الملعب.

وأكد يوسف على أن كرة القدم دائمًا ما تشهد متغييرات عديدة، موضحًا أنه ما بين لحظة وأخرى من الممكن أأن يصاب أحد ويدخل غالي أو متعب في التشكيل الأساسي.

كما طالبهم بعدم الانفعال على قرارات المدير الفني، بالإضافة إلى عدم الخروج بتصريحات مثيرة في الإعلام تهز استقرار الفريق.

إلى ذلك رصد مسؤولو النادي الأهلي مبلغ 4 ملايين جنيه لضم لاعب وسط مصر المقاصة داوودا بنهاية الموسم الحالي.

كما أضافت إدارة النادي على العرض إمكانية ترك جون أنطوي بشكل مجاني، مقابل دفع المبلغ 8 مليون جنيه والحصول على خدمات داوودا وحسين الشحات.

وعلمت “إرم نيوز” أن إدارة النادي الأهلي تحاول إقناع إدارة المقاصة بالأمر من أجل إنهاء هاتين الصفقتين خاصة وأن المدير الفني يعول عليهما كثيرًا.

كما طالب محمود طاهر اللواء محمد عبدالسلام بعدم المغالاة في الصفقة، مشددًا له على أنه سيكون هناك بروتكول تعاون بين الناديين، من أجل الاستفادة من اللاعبين.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بداية الموسم، من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب.