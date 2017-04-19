الشارقة الإماراتي يفاوض لاعب الأهلي المصري.. وعرض إنجليزي لمحمد هاني

المصدر: القاهرة ـ إرم نيوز وكريم محمد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على الإطاحة بلاعب الفريق حسين السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي القرار بسبب عدم اقتناع حسام البدري المدير الفني للفريق بقدرات اللاعب، خاصة بعد إعطائه عدة فرص للظهور للإعلان عن نفسه إلا أنه فشل في إثبات قدرته بالتواجد بتشكيل الفريق.

كما أن البدري تمسك باستمرار علي معلول لاعب الفريق في الفترة المقبلة، ورفض فكرة رحيله رغم وجود عدة عروض قوية للاعب من أندية أوروبية كبيرة.

وكان الأهلي أنهى إجراءات ضم أيمن أشرف الظهير الأيسر لفريق سموحة في الفترة المقبلة، وتأكيد تواجده في القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وسادت أنباء في الفترة الماضية حول وجود رغبة من مسؤولي الزمالك بضم حسين السيد خلال الفترة المقبلة وقيام أحمد مرتضى منصور عضو إدارة القلعة البيضاء بمفاوضة والد اللاعب.

من جهة أخرى، تلقى محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية الإنجليزية للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأحضر نادر شوقي وكيل اللاعب العرض في الساعات المقبلة، وقدمه لهاني الذي رحب بشدة في ظل رغبته بخوض تجربة الاحتراف بنهاية الموسم الحالي.

ويضغط اللاعب على إدارة النادي الأهلي من أجل الموافقة على رحيله والسماح له بالاحتراف في أوروبا وتحقيق حلمه كما حدث مع رمضان صبحي زميله السابق في الفريق.

إلى ذلك، بات صالح جمعة لاعب خط وسط النادي الأهلي على أبواب الانتقال للدوري الإماراتي عقب نهاية الموسم الجاري في ظل انعدام فرص مشاركته مع فريقه وخروجه من الحسابات الفنية لحسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء .

وقال مصدر داخل الأهلي لـ إرم نيوز: “قدم نادي الشارقة عرضًا لجمعة بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للمارد الأحمر، والذي يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الشارقة”.

ويقتنع بيسيرو بإمكانات صالح بشكل كبير وطلب من إدارة الشارقة تقديم عرض رسمي للأهلي لإنهاء الصفقة مع نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن صالح جمعة أثير حوله العديد من الأقاويل بشأن تعدد سهراته في وقت متأخر من الليل ما جعله عرضه للانتقادات من جانب الجماهير الحمراء، وكذلك توقيع غرامات مالية ضخمة عليه من قبل إدارة النادي.