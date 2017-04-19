هل يعود باسم مرسي لمنتخب مصر مجددًا؟

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

قرر هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، تفويض أسامة نبيه المدرب العام للحديث مع باسم مرسي نجم الزمالك وتدعيمه للظهور بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل إعادته للفراعنة مرة أخرى.

واستقر كوبر على التراجع عن قراره السابق بشأن عدم ضم مهاجم الزمالك في الفترة الماضية منذ مباراة غانا العام الماضي، بسبب قيامه بالخروج من ملعب برج العرب و ترك الفريق خلال المباراة دون استئذان الجهاز الفني.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة للاستفادة من قدرات اللاعب وخبراته الدولية في ظل تراجع مستوى عمرو جمال مهاجم الأهلي وغيابه عن تشكيل الفريق في المباريات الماضية.

وهناك الثنائي مروان محسن و أحمد حسن كوكا اللذان سيغيبان عن مباراة تونس المقبلة، في افتتاح منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017.

إلى ذلك، وصل نادي الزمالك خطاب من المحكمة الرياضية الدولية، بضرورة سداد مبلغ 450 ألف دولار مستحقات الغاني جونيور أغوغو لاعب الفريق الأول السابق.

وكان اللاعب قام برفع دعوى قضائية في المحكمة الرياضية بشأن الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء منذ سنوات لعبه في صفوف فريق الكرة في وقت ماضٍ.

وأعلن هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الملف، أنه اتفق مع محامي القضية على جدولة مستحقات اللاعب وتسديد 50 ألف دولار.

وأكد أنه في حالة رفض المحكمة وأصدر قرار بذلك من لجنة الانضباط سيضطر للاستئناف خلال 30 يومًا.