“ميدو” يطلب ضم ثلاثي الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

طلب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، من التونسي علي ملعول، الظهير الأيسر للفريق، سرعة تحديد موقفه، بشأن الاستمرار أو الرحيل في نهاية الموسم، بعد تردد أنباء بشأن عدم ارتياحه في مصر بالفترة الماضية، ورغبته في الانتقال لصفوف الترجي التونسي.

وفي السياق نفسه، كشف مراسل “إرم نيوز” عن وجود اهتمام من جانب نادي وادي دجلة بضم بعض النجوم من جانب الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

ويرغب أحمد حسام “ميدو” في ضم أكثر من لاعب بالقلعة الحمراء مثل، أكرم توفيق، وجون أنطوي، وكريم نيدفيد.

وسيحسم الأهلي، قراره من رغبة دجلة، عقب تحديد حسام البدري، المدير الفني للأهلي المصري، احتياجاته عقب نهاية الموسم الحالي.

من ناحية أخرى، طلب محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، من الأهلي تأجيل المفاوضات مع حسين الشحات، الظهير الأيمن للفريق، حتى نهاية الموسم.

ويعتبر الشحات من ضمن العناصر التي يضعها الجهاز الفني للأهلي تحت منظاره، ويرغب في التعاقد معه.