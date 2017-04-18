ماذا يدور في رأس كوبر قبل مواجهة مصر وتونس؟

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

استقر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، على منح الفرصة لشريف إكرامي حارس النادي الأهلي في مباراة تونس بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي الفراعنة مع تونس في ضربة البداية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

ويحرس عصام الحضري مرمى منتخب مصر بشكل أساسي في ظل تراجع مستوى أحمد الشناوي.

وستكون عودة شريف إكرامي على حساب الحارس المخضرم عصام الحضري، وذلك بعد ثبات مستوى حارس الأهلي وتألقه في الفترة الماضية ببطولة الدوري.

وعلم “إرم نيوز” من مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، باستقرار كوبر بشكل نهائي على مشاركة كهربا في مركز رأس الحربة الصريح.

وذلك في ظل عدم اقتناع كوبر بعرفة السيد مهاجم وادي دجلة حيث من المقرر أن يتم استبعاده بالفترة المقبلة، كما اصبحت فرصة عمرو جمال في المشاركة صعبة بسبب عدم مشاركته مع الأهلي.

كما أبدى المصدر بالجهاز الفني للمنتخب، انزعاجه الشديد من الأزمة الحالية بين الزمالك ومصر المقاصة واتحاد الكرة، قائلاً” كوبر ينتظر المباريات للبحث عن مواهب جديدة والتأكد من جاهزية بعض العناصر وحالتها الفنية والبدنية، لضمها في بعض المراكز بالمستقبل، وعدم إقامة المباريات والدخول في أزمات ومشاكل يعطل الكرة المصرية بشكل عام ويؤثر على جميع الأطراف”.