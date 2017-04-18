رسميا.. اتحاد الكرة المصري يعلن عقوبات مباراة نادي الزمالك والمقاصة

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

أعلن أتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة بشكل رسمي القرار النهائي في أزمة مباراة الزمالك والمقاصة والتي شهدت رفض القلعة البيضاء خوض اللقاء اعتراضًا على تغيير موعده أكثر من مرة.

حيث اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عامر حسين فوز المقاصة بنتيجة 2/0 بعد انسحاب الزمالك من اللقاء.

وقال عامر حسين “بناء على تقرير حكم ومراقب المباراة الذي تضمن عدم حضور فريق نادي الزمالك حتى الموعد القانوني، وبعد الرجوع إلى المكاتبات المرسلة إلى الناديين، فقد قررت اللجنة اعتبار فريق الزمالك مهزومًا صفر / 2 لصالح مصر للمقاصة لحين تحديد موقف الزمالك من المشاركة في باقي مباريات الدوري”.

وتوجهت لجنة مسابقات القسم الأول بصفتها إحدى لجان الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر إلى السيد وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء وزير الداخلية على المجهودات المبذولة للحرص على استمرار نشاط كرة القدم رغم الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة وكذا الانشغال بتأمين الاحتفالات بأعياد الأخوة المسيحيين.