مصر.. أحمد فتحي يطلب الرحيل للأهلي السعودي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

علمت شبكة “إرم نيوز” أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي المصري، طلب من رئيس النادي محمود طاهر السماح له بالرحيل بداية من الموسم الجديد، بعد العرض الضخم الذي قدّمه له الأهلي السعودي.

وطلب رئيس الأهلي من فتحي عدم الحديث في هذا الأمر خلال الوقت الحالي، ووعده بالموافقة على طلبه حال الفوز بالبطولة الأفريقية.

وأخطر طاهر الإدارة بعدم التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة حتى لا تتأثر القائمة الأفريقية برحيل أي لاعب عن صفوف الفريق.

وفي سياق متصل، تلقت إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية عرضين من أحد الأندية الفرنسية لضم علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

جاء هذا بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وعُلم أن اللاعب طالب وكيله بالبحث عن عروض احترافية رغبة منه في الرحيل خاصة في ظل علاقته غير المستقرة مع مدرب الفريق.

وتحاول إدارة الأهلي بيع اللاعب والاستفادة من المقابل المادي من عائد الاستغناء عنه.

كما جدد مسؤولو نادي السد القطري مفاوضاتهم من أجل ضم مؤمن زكريا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورحب اللاعب بالعرض المالي، إلا أنه طلب منهم التفاوض بشكل رسمي مع إدارة الأهلي، وإن كان هناك إمكانية لرحيله فاللاعب لا مانع لديه.

وكان اللاعب قد ألمح خلال الفترة الماضية إلى رغبته في الرحيل عن النادي على سبيل الإعارة لأي نادٍ خليجي من أجل تأمين مستقبله.