عماد متعب يحدد موقفه النهائي من الاستمرار في الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

رفض عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي المصري، رسمياً، فكرة الانتقال لنادي الزمالك في نهاية الموسم الحالي، واستقر اللاعب على قرار الرحيل من القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد توتر علاقته مع حسام البدري، المدير الفني للفريق.

ويبحث متعب عن عرض خارجي للرحيل عن الأهلي، أو الانتقال لصفوف فريق وادي دجلة، الذي يقوده صديقه أحمد حسام “ميدو”، وأكد متعب أنه لن يلعب في أي فريق في مصر سوى دجلة، رافضا الانتقال للزمالك، وذلك للحفاظ على علاقته القوية مع جماهير الأهلي.

وفي السياق نفسه، استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الأساسي للفريق للمرحلة المقبلة، إذ يخطط البدري لاستمرار كوليبالي وخلفه جونيور أغاي وعبدالله السعيد، وهناك اقتناع كبير من بقدرات هذه العناصر في الجانب الأمامي، رغم غضب الثنائي عمرو جمال وعمرو بركات.

في الوقت الذي، ينتظر خلاله المهندس محمود طاهر، الرد النهائي للبدري بشأن التعاقد مع النيجيري ستانلي، مهاجم الزمالك، أو صرف النظر عن الصفقة.

وطلب الجهاز الفني من رئيس النادي الأهلي، الانتظار خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد الموقف النهائي، خاصة في ظل ما يتردد عن وجود عرض أوروبي ينتظر أغاي، في الوقت الذي جددت خلاله إدارة المقاصة، مفاوضاتها مع الأهلي للتعاقد بشكل نهائي مع المهاجم الغاني جون أنطوي.

ويأتي ذلك بعد صعوبة عودة الغاني نانا بوكو لصفوف الفريق الفيومي بعد انتهاء إعارته مع الشباب الإماراتي، حيث يمتلك اللاعب عروضا خليجية تدرسها إدارة المقاصة لتحقيق مكاسب مادية بالفترة المقبلة من خلال بيعه.