حسام غالي يشكو مدرب منتخب مصر لأبوريدة ويهدد الأهلي

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يعيش حسام غالي، نجم وسط وقائد فريق الأهلي المصري لكرة القدم، حالة من الغضب الشديد بعد التصريحات النارية التي أدلى بها أسامة نبيه مدرب منتخب مصر ضده واتهمه بتحريض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني ضده وعدم الالتزام بالتعليمات.

وأجرى حسام غالي اتصالًا هاتفيًا بهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وقدّم له شكوى ضد تصريحات أسامة نبيه وهدد بعقد مؤتمر صحفي للرد على الجهاز الفني لمنتخب مصر واتهاماته المستمرة.

وعقد غالي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش مران الأهلي، اليوم الجمعة، وطالبه بالرد على تصريحات أسامة نبيه؛ وإلا سيخرج لوسائل الإعلام ويدلي بتصريحات ضد مدرب منتخب مصر.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر قد أعلن استبعاد حسام غالي نهائيًا من حساباته في المرحلة القادمة.