الزمالك يخطط لإنهاء صفقة كابوريا

المصدر: القاهرة –إرم نيوز

حصلت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على توقيع أحمد كابوريا لاعب وسط النادي المصري.

جاء هذا بعدما كلف رئيس النادي أحد أعضاء المجلس بالاجتماع مع اللاعب والاتفاق على كافة التفاصيل المادية.

وعلمت “إرم نيوز” أن اللاعب تقاضى مقدّم العقد، من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم الجديد.

ونما إلى علم إدارة النادي البورسعيدي، توقيع اللاعب من أجل الانتقال إلى الأبيض، الأمر الذي أغضب الجهاز الفني وإدارة المصري، وطلبت من المدير الفني للفريق حسام حسن تجميد اللاعب، وعدم إشراكه في المباريات.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قرر الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين في موسم الانتقالات المقبلة، بسبب تدني مستواهم والسعي لضم مجموعة جديدة من اللاعبين.

وفي سياق متصل، جدّد الزمالك مفاوضاتهم من أجل ضم حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المصري، خلال الساعات الماضية من أجل إقناع اللاعب للانتقال للقلعة البيضاء.

ويعاني القلعة البيضاء من أزمة في لاعبي الجبهة اليسري هذا الموسم، بسبب إصابة علي فتحي منذ مطلع الموسم الحالي وتذبذب مستوى محمد ناصف في المباريات.

وتوسط أحد وكلاء اللاعبين من أجل الحديث مع اللاعب للانتقال للزمالك، والرحيل من الأهلي بعد ضعف فرص بقائه في المستقبل.

يذكر أنه كانت هناك مفاوضات بين حسين السيد وأحمد مرتضى منصور في العام الماضي، إلا أنها لم تنجح وقرر اللاعب البقاء في الأهلي.

إلى ذلك، اقتربت بطولة الدوري من نهايتها وما زال هناك العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم تتح لهم فرصة المشاركة مع الفريق، في ظل حالة عدم الاستقرار على الصعيد الفني، فهناك العديد من المدربين يتم تغييرهم في وقت قصير، مما يجعل هناك ظلمًا لبعض اللاعبين.

وعلمت “إرم نيوز” أن ناديي الإسماعيلي وسموحة فتحا خطوط اتصال من أجل ضم صلاح ريكو لاعب وسط الفريق الأبيض.

وكان ريكو قد انتقل إلى الزمالك مطلع الموسم الماضي بعد ضجة كبيرة أثيرت حوله إلا أن اللاعب لم تتسنَ له فرصة المشاركة.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب، أنه يضغط على الإدارة من أجل بيعه ولو على سبيل الإعارة من أجل إثبات نفسه خلال الفترة المقبلة، والعودة من جديد إلى صفوف النادي.

وطلبت الإدارة من اللاعب وقتًا كافيًا من أجل التفكير وحسم موقف اللاعب، خاصة أنه لا يريد البقاء مع الفريق، حتى يتمكن من استعادة مستواه والمشاركة بشكل أساس.