مباراة خيرية بين نجوم العالم ونجوم الكرة المصرية في دوري أبطال العرب

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن موافقة الاتحاد رسميًا على إقامة مباراة ودية تجمع بين نجوم الساحرة المستديرة السابقين حول العالم ونجوم الكرة المصرية المعتزلين على هامش البطولة العربية للأندية.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة 12 فريقًا خلال الفترة من 20 يوليو حتى الخامس من أغسطس المقبل.

وأوضح سويلم، في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري أوصى بتخصيص جزء من إيرادات المباراة لصالح ضحايا التفجير الذي استهدف كنيستين في مصر مؤخرًا.

وأضاف المدير التنفيذي أن المباراة الاستعراضية ستقام تحت رعاية شركة إماراتية، مشيرًا إلى أن الشركة الراعية ستقوم بدعوة عدد من أساطير كرة القدم حول العالم.

ويشارك في البطولة العربية كل من: الأهلي والزمالك المصريان والفيصلي الأردني والعين الإماراتي والترجي التونسي ونصر حسين داي الجزائري والنصر والهلال السعوديان والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي والعهد اللبناني والفتح الرباطي المغربي.

من جهة أخرى، شدد ثروت سويلم، على عدم إجراء تعديلات على موعد مباراة الزمالك وضيفه مصر المقاصة في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الـ 22 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وأكد سويلم، أن مباراة الزمالك ومصر المقاصة ستقام في موعدها يوم الأحد المقبل دون تأجيل حتى الآن.

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن المباراة ستقام في موعدها بناءً على قرارات الجهات الأمنية التي تمسكت بعدم تأجيل اللقاء.

وتلقى مسؤولو الزمالك اتصالات من قبل مسؤولي اتحاد الكرة يؤكدون خلالها صعوبة تنفيذ طلبه بتأجيل المباراة خاصة، وأن الأمن وافق على إقامتها يوم الأحد المقبل بدلًا من السبت حيث سبق وتم تأجيل اللقاء لمدة ٢٤ ساعة.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق بدءً من بعد غد السبت على أن يخوض تدريبه الأخير على ملعب بتروسبورت استعدادًا للمباراة.

ويعاني الزمالك من النتائج المهتزة بعدما خسر مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة دون أن يحرز أي هدف خلالها، ليقبع في المركز الخامس برصيد 40 نقطة ومازال يمتلك مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.

في المقابل، يتطلع المقاصة، صاحب المركز الثاني برصيد 54، في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي، ومواصلة مطاردة الأهلي (المتصدر) الذي يبتعد عنه بفارق 7 نقاط.