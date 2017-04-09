مصر.. الصفقات الجديدة تهدد بأول صدام بين مرتضى منصور وإيناسيو

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

طالب البرتغالي أوغوستو إيناسيو المدير الفني للزمالك المصري، مقاطع فيديو للاعبين المرشحين للانضمام للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ إيناسيو إدارة النادي بضرورة إعطائه فرصة لمشاهدة اللاعبين والحكم بمدى حاجته لهم في الفترة المقبلة، إلى جانب التعرف على كافة لاعبي الزمالك والوقوف على مستواهم الفني من عدمه.

وألمح إيناسيو إلى إمكانية تغيير عدد كبير من لاعبي القوام الأساسي للفريق في المباريات المقبلة، بسبب تراجع مستواهم البدني إلى جانب عدم اقتناعه بهم.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عن مفاوضة عمرو مرعي لاعب انبي، إلى جانب الثنائي أحمد جمعة وكابوريا لضمهما للفريق في الموسم المقبل، وهو ما قد يفتح باب الخلاف مبكرًا بين مرتضى وإيناسيو.

وفي سياق متصل، اقترب أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك من المشاركة في مباراة انبي مساء غدٍ ضمن منافسات الدوري العام الممتاز بعد غيابه عن اللعب لفترة طويلة.

وظهر الشناوي بمستوى متميز في التدريبات الجماعية للقلعة البيضاء في الفترة الماضية، إلى جانب تراجع المستوى الفني لزميله محمود جنش في المباريات الماضية وهجوم الجماهير ضده.

كما استقر إيناسيو، على الدفع بأحمد توفيق لاعب الفريق الأبيض في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الفريق أمام انبي.

ويأتي قرار مدرب الزمالك بسبب غياب أسامة إبراهيم الظهير الأيمن، وتعرضه للإصابة بكسر في الأنف خلال مباراة الشرقية الماضية.

وركز البرتغالي إيناسو خلال التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، على الضغط وإعطاء اللاعبين بعض الأوامر الفنية الخاصة أثناء المران الذي قام بقيادته بنفسه دون الاعتماد على المساعدين.

وأوقف المدرب البرتغالي المران أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين، والتركيز على التمرير والتحرك بدون كرة وعدم احتفاظ أي لاعب بالكرة لفترة طويلة.

وكان إيناسيو صرح أمس أثناء المؤتمر الصحفي لتقديمه للإعلان، أن الزمالك يعاني من أزمات نفسية وازمات بدنية وأنه سيركز على كل هذه الأمور حتى يصل بالفريق الى مستوي جيد في الفترة القادمة ويعيد الفريق الي وضعه الطبيعي في المرحلة المقبلة.

وشدد المدير الفني، أنه سيجاهد في المباريات المقبلة للفوز فيها وظهور اللاعبين بمستوي فني عالٍ، وتصحيح أخطاء الماضي.