مصر.. تصريحات نارية لمدرب الزمالك الجديد في أول مؤتمر صحفي

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

قال المدرب البرتغالي إيناسيو، المدير الفني الجديد لنادي لزمالك المصري إنه يسعى لتطوير الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة والمنافسة على بطولة أفريقيا والمركز الثاني ببطولة الدوري العام.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت أنه حزين على وضع الزمالك لأنه يمتلك لاعبين كبار، ولكنه لا يمتلك روح الفريق، واسم الزمالك أهم من أي فرد بحسب تعبيره.

وتابع إيناسيو أنه لن يقبل بخسارة الفريق أمام إنبي بعد غدٍ الإثنين في الدوري العام، قائلًا: “لن أقبل بالخسارة دون أن نترك دماءً في الملعب، لأن اللاعبين سيجرون أكثر ويحاربون أكثر وسيبذلون قصارى جهدهم، ولا يوجد لاعب دولي وآخر غير دولي وأنا أتيت للزمالك للعمل ولا أنام سوى 4 ساعات يوميًا”.

واختتم البرتغالي: “أعلم أن هناك أعداءً كثيرين للزمالك يقومون بتأليف القصص لذلك أطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة، كما أن مجلس الإدارة قدّم لي كل الدعم وحقق كل طلباتي، لذلك سنضع اسم الزمالك أمامنا لتحقيق البطولات، ولن نخسر مباراة إلا بالدم وأعلم بوجود بعض المتربصين لكنني سأعمل بجد”.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري إنه منح البرتغالي أوغستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق الأول كل الصلاحيات الفنية للنجاح في مهمة تدريب القلعة البيضاء.

وأضاف مرتضى في المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للفريق: “فوضت المدير الفني كل شيء خاص بالفريق ولن يتدخل أحد في الفنيات، كما له صلاحية توقيع العقوبات دون الرجوع لمجلس الإدارة وطالبته بالعدل بين اللاعبين في الفترة الحالية ولن أقابل إيناسيو مرة أخرى”.

وأشار إلى أن المدرب استقدم معه الثلاثي كارلوس ميغيل مساعدًا وجواو تفاريز مدربًا للأحمال وبيدرو موريرا محللًا للأداء وسيتم استقدام خبير تغذية بالإضافة إلى وجود علاء عبدالغني مدربًا مساعدًا وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى وحماده أنور مديرًا إداريًا وطارق سليمان رئيسًا للجهاز الطبي.

وشدد منصور على أن عقد الزمالك مع المدرب البرتغالي لمدة 16 شهرًا مقابل حصوله على راتب شهري 760 ألف جنيه له ولمعاونيه، لافتًا إلى أن إيناسيو حصل على مقدم التعاقد وهو راتب شهر ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا بقيمة راتب 3 أشهر.

وأضاف: “المدرب البرتغالي هو من طلب رحيل محمد صلاح عن الجهاز الفني، لست بحاجة لعصفورة في الفريق فأنا رئيس النادي وإذا أردت أن أسأل عن شيء سأطلبه من المدرب”.

وهدد رئيس القلعة البيضاء بالرحيل عن منصبه إذا حصل معارضوه على 5% فقط من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

ولفت مرتضى إلى أن نصف بطولات القلعة البيضاء حدثت في عهده رغم أن المعارضين يلعبون على مشاعر الجماهير بتحميله غياب البطولات.

وأوضح مرتضى أنه عندما ابتعد عن شؤون الفريق تعرض الزمالك لانتكاسة بدليل أن بعض اللاعبين كانوا يشتمون زملاءهم للمشاركة في المباريات.

وكان أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أعلن ترشحه على مقعد رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.

وقال سليمان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، السبت، “احترامًا لجماهير وأعضاء نادي الزمالك رغبتهم في ترشيحي لرئاسة نادي الزمالك، أعلن من اليوم قيامي بالترشح في انتخابات النادي على منصب الرئاسة مهما كلفني الأمر ولو كانت حياتي وما أملك، لإزاحة ما أساء لهذا الكيان العظيم”.

وأكد أنه نجح في إنهاء عصر الألتراس في مصر ويسعى جاهدًا لعودة الجمهور الحقيقي للملاعب، قائلًا: “خلصت على الألتراس الذي يعد بمثابة الميكروب في المدرجات”.

ومن جانب آخر شن منصور هجومًا على أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك السابق، قائلًا: “لديه قضية فساد مع منير ثابت وحصل على أموال من اللاعبين وذلك على مسؤوليتي الشخصية”.

وأعلن رئيس الزمالك أن قناة “نايل سبورت” ستذيع مباراة الفريق أمام إنبي الإثنين المقبل في بطولة الدوري العام، لافتًا إلى أنه سيمنع قناتي دي “إم سي” و”أون سبورت” من إذاعتها بسبب المحللين الذين طلب إلغاء التعاقد معهم.