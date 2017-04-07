البرتغالي إيناسيو يوقع لنادي الزمالك رسميًا (صور)

المصدر: من المقرر أن يعقد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤتمرًا صحفيًا غدًا السبت للإعلان عن تفاصيل التعاقد.

نجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في التعاقد مع البرتغالي أوغستو إيناسيو رسميًا ليتولّى تدريب الفريق بعد التوقيع على العقود.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك لـ”إرم نيوز”: “إيناسيو وقّع لمدة موسم ونصف بحضور رئيس النادي”

وأضاف مرتضى: “يتضمن عقد إيناسيو مع الزمالك عدة بنود أبرزها تحديد راتب شهري قيمته 40 ألف دولار للمدير الفني والثنائي المعاون له بخلاف 3 آلاف دولار كراتب شهري لمحلل الأداء الذي طلب ضمه للجهاز الفني كما يتضمن العقد شرطًا جزائيًا بقيمة 3 أشهر من راتب الخواجة وتقاضيه شهرًا واحدًا كمقدم تعاقد”.

وتابع: “بينما حدد المجلس الأبيض 25 ألف جنيه شهريًا بدل سكن للمدير الفني ليختار مكانًا مناسبًا لإقامته في القاهرة خلال فترة تدريب الزمالك ، سيتم تخصيص شقة سكنية لمعاونيه”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤتمرًا صحفيًا غدًا السبت، للإعلان عن تنصيب البرتغالى إيناسيو مديرًا فنيًا للفريق الكروي خلال الفترة المقبلة والكشف عن تفاصيل التعاقد.