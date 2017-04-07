مصر.. لتونديلا البرتغالي يجدد طلبه من أجل ضم مهاجم النادي الأهلي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

يبدو أن الموسم الجديد سوف يشهد العديد من المفاجآت داخل الأهلي المصري بعد أن قرر المدير الفني للفريق الاستغناء عن بعض اللاعبين، خاصة وأنه يريد بناء فريق قوي.

وكان حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، أعلن خلال وقت سابق أنه مجبر على هذه القائمة من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه يريد إعداد قائمة مميزة بداية الموسم الجديد.

وعلم “إرم نيوز” أن نادي لتونديلا البرتغالى جدد اتصالاته مع النادي الأهلي من أجل ضم مهاجم الفريق عمرو جمال بداية من الموسم الجديد.

وكان النادي البرتغالي، حصل على توقيع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة، إلا أن النادي الأهلي جمد الصفقة بسبب إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي.

ويضغط عمرو جمال من أجل الرحيل بعد تقلص نسبة مشاركته مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد أن تألق المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، وحجز مقعدا أساسيا مع الفريق.

ومن جهة أخرى طلبت لجنة الكرة بالنادي الأهلي من حسام البدري المدير الفني للفريق حسم موقف المعارين خلال الفترة المقبلة.

وطلب البدري من اللجنة إمهاله بعض الوقت، خاصة وأنه بات مترددًا في عودة بعض الأسماء كان مقررًا لها أن تعود خلال الفترة المقبلة.

ويواجه البدري حيرة شديدة للغاية وينوي تجديد إعارة ناصر ماهر لاعب وسط بتروجت حيث يرى أن اللاعب مازال ينقصه الكثير من أجل التواجد في وسط الأهلي، خاصة وأن هناك تخمة من اللاعبين في منطقة الوسط خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يحسم المدير الفني ملف المعارين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن البدري اعتمد عودة أحمد الشيخ وضمه أيضًا للقائمة الأفريقية.

إلى ذلك طلب كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي من الجهاز الفني تحديد موقفه من المشاركة في المباريات خاصة بعد وجوده على مقاعد البدلاء الفترة الماضية.

وجاء طلب اللاعب بعد أن عاد من الإصابة، خاصة وأن مكانه يوجد به العديد من اللاعبين الذين حجزوا مقعدا أساسيا في التشكيل خلال الفترة الحالية.

وكان اللاعب خلال الفترة الماضية طلب من أحد الوكلاء تسويقه في الخارج خاصة وأن اللاعب يرغب في تجربة الاحتراف.

وعلم “إرم نيوز” أن الوكيل التسويقي جلب له عرضا من ناد برتغالي، وفي انتظار وصول فاكس رسمي إلى النادي الأهلي من أجل حسم موقف اللاعب.

ومن جهة أخرى طلب حسام البدري إعارة عمرو بركات لاعب الفريق المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

وجاء سبب إعارة اللاعب من أجل أن يكتسب اللياقة البدنية خاصة وأن اللاعب لم يشارك بسبب المستوى البدني الضعيف لديه وأنه لا يتحمل اللعب لمدة 90 دقيقة.