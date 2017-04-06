الأهلي يواصل انتصاراته بالفوز على بتروجيت في الدوري المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

واصل الأهلي حملته الناجحة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، عقب فوزه المستحق 2/0 على ضيفه بتروجيت في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 23 للبطولة اليوم الخميس.

وعزز الأهلي موقعه في صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مصر المقاصة، في حين تجمد رصيد بتروجيت، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم والأولى خلال جولة الإياب، عند 33 نقطة في المركز السادس.

وافتتح النجم الإيفواري سليماني كوليبالي التسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيقة 41، فيما أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليواصل كلا اللاعبين ممارسة هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي.

وكان كوليبالي وسليمان قد نجحا في هز الشباك خلال فوز الأهلي على الداخلية برباعية نظيفة في المرحلة الماضية، حيث رفع سليمان رصيده التهديفي في المسابقة إلى 7 أهداف هذا الموسم، ليتقاسم صدارة هدافي الفريق مع مؤمن زكريا، فيما أحرز المهاجم الإيفواري، الذي انضم لصفوف الأهلي في شهر يناير الماضي، هدفه الثالث مع الفريق الأحمر في ظهوره الثاني مع أبناء قلعة الجزيرة.

ويطمح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي بوصفه الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة، بعدما أحرز اللقب في 38 مناسبة، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك، الذي نال 12 لقبًا فقط.