مصر.. عروض أوروبية تهدد بقاء أحمد حجازي في النادي الأهلي

المصدر: القاهرة-إرم نيوز

تلقى مدافع الأهلي المصري ومنتخب مصر، أحمد حجازي، العديد من العروض الاحترافية للرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وناقش اللاعب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء العقود المقدمة له، وإبلاغه برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي مرة أخرى.

وحصل المدافع الدولي على عرض من فريق إيطالي و آخر إسباني للانضمام لأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم حجازي مع الأهلي و المنتخب المصري مستويات مميزة جعلت العروض تنهال عليه بشكل مكثف، إلا أن إدارة القلعة الحمراء تسعى للإبقاء على اللاعب وعدم التفريط فيه بسهولة.