غيغز يواجه مومياوات المتحف المصري (صور)

المصدر: كريم محمد– إرم نيوز

حرص النجم الويلزي ريان غيغز أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على زيارة المتحف المصري الأربعاء على هامش حضوره رفقة كأس دوري أبطال أوروبا إلى مصر.

وتم اختيار مصر كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا لاحتضان احتفالية كأس دوري الأبطال والتي يروج لها غيغز بوصفه سفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

وبدا غيغز منبهراً بالآثار الفرعونية والمومياوات في المتحف المصري واستفسر بخصوص آثار العصر الفرعوني ووعد بتكرار زيارة القاهرة.

ويحضر أسطورة المان يونايتد احتفالية على شرف حضوره في أحد الفنادق الكبرى بالهرم برفقة كأس دوري الأبطال وسيحضرها يحيى راشد وزير السياحة.

وقال النجم الويلزي، في تصريحاته للصحفيين، إن أكثر ما أسعده في الزيارة هو العدد الكبير من الأطفال ضمن الرحلات المدرسية بالمتحف وتعجب أكثر من معرفتهم به رغم صغر سنهم، وهتاف معظمهم لفريقه الانجليزي وهو ما لم يتوقعه من قريب أو بعيد في مصر.

وأضاف غيغز أنه سعيد برؤية الآثار المصرية التي تشير إلى التاريخ المشرف للفراعنة، مؤكدا انبهاره بروعة الآثار والأماكن التاريخية التي زارها مثل المتحف المصري وأهرامات الجيزة.