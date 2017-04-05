رئيس الزمالك يكشف لـ”إرم نيوز” تفاصيل عقد المدرب الجديد

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن تفاصيل تعاقد النادي مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني الجديد للفريق، الذي سيتولى المهمة رسميًا، يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “أوجستو طلب في البداية الحصول على 60 ألف دولار كراتب شهري وتم التفاوض والاتفاق على 40 ألفا فقط هو ومساعدوه ويحصل عليها بالجنيه المصري، كما رفضنا أن يكون هناك شرط جزائي في العقد مدته 3 أشهر بل سيكون شهرين فقط”.

وأضاف منصور: “تم الاتفاق على أن يوقع المدرب على عقد لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 40 ألف دولار له ولمساعديه، على أن يكون مقدم التعاقد شهرا واحدا فقط وسيقوم بالتعاقد مع مساعدين من البرتغال وباقي الجهاز الفني سيكون من مصر وسيحصل مساعداه على الراتب بالجنيه المصري أيضًا”.

وتابع: “يحق للمدير الفني الجديد أن يختار بنفسه الصفقات التي يرغب في التعاقد معها في بداية الموسم المقبل وتحديد أسماء الراحلين عن الفريق على أن يعلن ذلك قبل نهاية الموسم بفترة، حتى تستطيع الإدارة إيجاد عروض مناسبة لبيعهم”.

ومن جانب آخر، أكد خالد قمر، لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، أن مرتضى منصور استعان بأحد الشيوخ لفك ما يعتقد أنه سحر يضر الفريق.

وقال قمر في تصريحات تلفزيونية: “بعد انضمامي للزمالك وجدت أن الأمور معي لا تسير على ما يرام وأخبرني رئيس النادي أن السحر هو سبب عدم تألقي مع الفريق وقام بالاستعانه بأحد الشيوخ السعوديين من أجل حل الأمر وجلست مع الشيخ وقمت بنتفيذ ما طلبه مني وبالفعل تعدلت الأمور لفترة قبل أن يعود الأمر كما كان”.