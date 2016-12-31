الزمالك يكشف حقيقة إيقاف مهاجمه في لقاء السوبر المصري

المصدر: أحمد رامي- إرم نيوز

كشف الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، حقيقة الأنباء التي ترددت عن إيقاف باسم مرسي، مهاجم الفريق الكروي، في لقاء الأهلي بالسوبر المصري، يوم 10 فبراير المقبل.

ونفى حمادة أنور، المدير الإداري بالفريق، ما تردد في الآونة الأخيرة عن غياب مرسي، عن لقاء السوبر المصري، والذي سيقام في الإمارات.

وأوضح أنور، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”، أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها المهاجم في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، هي الثانية له، بعدما سبق وحصل على بطاقة صفراء أمام الإنتاج الحربي.

وشدد على أن باسم تغيب عن مباراة الشرقية، المؤجلة من الجولة الرابعة بسبب الإصابة، ولديه إنذاران فقط، وبالتالي لن يغيب عن مباراة السوبر.