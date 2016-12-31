مدرب الزمالك المصري يوضح حقيقة أزمة شيكابالا

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أعرب محمد حلمي، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، عن استيائه التام بشأن الأخبار التي ترددت عن أنه يريد رحيل محمود عبدالرازق “شيكابالا” عن الفريق.

وأكد حلمي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أنه لم يحدث على الإطلاق أي مشكلة بيني وبين اللاعب قبل مباراة الأهلي الأخيرة.

وشدد حلمي على أهمية وجود شيكابالا مع الفريق، موضحًا أنه عنصر أساس لا غنى عنه وأن ما تردد عن الاستغناء عنه لا يمت للواقع بصلة.

وأما عن المنافسة على بطولة الدوري، فأشار حلمي إلى أن البطولة ما زالت طويلة والدوري في الملعب.

وتابع: “سأقوم بعمل تغييرات على الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل تطبيق فكر جديد وطرق لعب جديدة تفيد الفريق”.

وأكمل: “البداية الحقيقة ستكون خلال مباراة السوبر المصري المرتقبة”، مشددًا على أنها هي نقطة التحول للفريق، بعد فترة التوقف الطويلة.

ومن جهة أخرى، رفضت إدارة نادي الزمالك الاستجابة لضغوطات كل من أحمد دويدار وإسلام جمال للرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

وجاء هذا بعد قرار إدارة النادي بعدم التفريط في أي لاعب للحفاظ على قوام الفريق، من أجل الاستعداد للبطولة الأفريقية.

وطالب حلمي، رئيس الزمالك بضرورة التجديد لأحمد دويدار مدافع الفريق حتى يتمكن من قيده في القائمة الأفريقية.

وكان دويدار طلب من إدارة الزمالك الرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية، ولكن قرار محمد حلمي بالإبقاء على اللاعب، جعل الإدارة تفتح ملف التجديد للاعب مرة أخرى.