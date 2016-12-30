مصر.. كوبر يتجنب أزمة الإصابات بقرار جديد

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

استقر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، عدم استبعاد أي لاعب من قائمة الـ27 الذين ضمهم لقائمة منتخب مصر، للدخول في معسكر والاستعداد لأمم أفريقيا بالغابون.

ومن المقرر أن يرسل المنتخب قائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا قبل يوم 4 يناير المقبل وفقًا للوائح، ورغم ذلك رفض كوبر استبعاد الأربعة لاعبين الإضافيين خارج المعسكر ليقرر بقاءهم حتى موعد السفر يوم 13 يناير المقبل.

ويأتي قرار كوبر تحسبًا لأي إصابات قد تقع في صفوف الفراعنة قبل السفر، وبالتالي يتم إجراء استبدال في القائمة، بجانب استفادة اللاعبين فنيًا من فترة تواجدهم في المعسكر.

يذكر أن المعسكر يبدأ يوم الأحد المقبل ويتضمن مباراة ودية مع تونس يوم 8 من نفس الشهر.