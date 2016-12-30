سر استبعاد خماسي الأهلي والزمالك من منتخب مصر

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، السر وراء استبعاد ثلاثي النادي الأهلي، حسام غالي ووليد سليمان ومؤمن زكريا، وثنائي الزمالك، محمود حمدي “الونش”، وباسم مرسي، من قائمة الفراعنة، التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الأحد المقبل، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا بالجابون، يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفراعنة، لـ”إرم نيوز”: “مؤمن ووليد مستواهما الفني متذبذب، ويوجد في قائمة المنتخب لاعبون أفضل فنيًا وبدنيًا، مثل رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه وكهربا”.

وأضاف المصدر: “أما بالنسبة للثنائي حسام غالي وباسم مرسي، فقرار استبعادهما جاء لتجنب الأزمات، خاصة أن الأول دائمًا ما يفتعل المشاكل مع الجهاز الفني، والثاني أيضًا تسبب في أزمة بعد تغييره في لقاء غانا”.

وتابع: “كما قرر كوبر ضم أحمد حجازي، بدلًا من محمود الونش، رغم عدم شفاء الأول من الإصابة، وذلك لأن مدافع الزمالك يفتقد الخبرة الدولية”.

وأردف: “كوبر شاهد فيديوهات لمحمود الونش، وقال إنه لاعب جيد، وربما يحصل على فرصته عقب بطولة أمم إفريقيا، لكن من الصعب ضمه حاليًا، خاصة أنه مازال متهورًا”.

يذكر أن القائمة التي أعلنها مدرب منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا أثارت جدلا واسعا لاستبعاد اللاعبين الخمسة، بخلاف ضم عناصر لا تلعب بصفة أساسية مع أنديتها مثل أحمد دويدار لاعب الزمالك، وحماد طلبة الذي فسخ تعاقده مؤخرا مع المصري، ومحمد إبراهيم وأحمد حجازي العائدين من الإصابة.

في نفس السياق، فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب استبعاد ثنائي الفريق، باسم مرسي ومحمود حمدي “الونش”، من قائمة الفراعنة في أمم إفريقيا 2017 بالغابون.

وقال مرتضى، لـ”إرم نيوز”: “خروج باسم والونش من قائمة المنتخب جريمة، كوبر بدأ في البلطجة، لأنه أهمل الثنائي المتألق في الفترة الأخيرة”.

وأضاف منصور: “هل أحمد حجازي المصاب، الذي لا يلعب مع الأهلي منذ مدة طويلة، أفضل من الونش الذي يقدم مستوى ثابتًا منذ بداية الموسم ؟”.

وتابع: “أما باسم مرسي فهو أفضل مهاجم في مصر، وجريمة كبرى أن يتم استبعاده من صفوف الفريق، رغم ما قدمه طوال التصفيات”.