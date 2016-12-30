الزمالك ينوي الإطاحة بمحمد حلمي.. ولاعب الأهلي يشتكي لمرتضى منصور

المصدر: القاهرة ـ إرم نيوز وكريم محمد

ينوي رئيس نادي الزمالك ، مرتضى منصور الإطاحة بمحمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من منصبه.

جاء هذا بعد خسارة حلمي من الأهلي أمس بهدفين نظيفين في ختام الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، ما وسع الفارق بين الفريقين، علمًا بأنه تتبقى للزمالك مواجهتان مؤجلتان.

وعلم “إرم نيوز” أن رئيس النادي طلب من مجلس الإدارة والجهاز الفني الاجتماع اليوم من أجل مناقشة أسباب الهزيمة وما أدى إلى ذلك.

وكان رئيس النادي قد أقر في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء أنه على المدير الفني الذي يرغب في البقاء لتدريب الفريق أن يفوز بكل المباريات وإن أراد الفوز فعليه اللعب برأسي حربة، ومن لم يلعب بهذه الطريقة فسوف يغادر من تدريب الفريق.

ووضع رئيس الزمالك العديد من البدلاء تحسبًا لرحيل حلمي خلال هذه الفترة، حتى يتمكن المدير الفني الجديد من البدء مع اللاعبين خلال فترة التوقف للتعرف عليهم.

وفي سياق متصل ينوي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور حسم ملف المهاجم الإفريقي خلال فترة التوقف.

ويريد المجلس الانتهاء من صداع خط الهجوم الذي يؤرق الجهاز الفني، في ظل عدم وجود مهاجمين على مستوى مميز.

وتحاول الإدارة فتح المزيد من الخطوط وتكثيف المحاولات من أجل ضم مهاجم إفريقي مميز، في ظل تراجع مستوى باسم مرسي وإصبات ستانلي المتكررة وعدم الاعتماد على أحمد جعفر.

ومن جهة أخرى يحاول مسؤولو الزمالك إنهاء مفاوضات تجديد باسم مرسي ومعروف يوسف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك إن اللاعبين لم يوقعا على عقود التجديد حتى الآن وتريد الإدارة حسم تجديدهما خلال فترة التوقف.

وتابع أن الإدارة لا تنوي التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة مؤكدًا على أن هذه الفترة صعبة ولابد من الحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

إلى ذلك، تقدم أحمد فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، ومنتخب مصر الأول، بشكوى لمرتضى منصور، رئيس الزمالك، ضد شوقي السعيد، مدافع الفريق الأبيض، بسبب ما دار بينهما في لقاء القمة بالأمس، والذي انتهي لصالح الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال فتحي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “قام شوقي السعيد منذ دخوله إلى الملعب، بالتدخل العنيف معي في أكثر من كرة، وعندما حذرته، قام بسبي بلفظ خارج”.

وأضاف: “تقدمت بشكوى ضد اللاعب، لمرتضى منصور رئيس الزمالك، عقب نهاية اللقاء، ووعدني بالتحقيق مع اللاعب ومعاقبته”.

وقال فتحي لمرتضى: “أنا على المستوى الشخصي، أحبك جدًا، لكن هل يصح أن تسبني جماهير الزمالك، وتلقي زجاجات المياه عليّ؟”.