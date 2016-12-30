خدعة البدري وأخطاء حلمي حسمت كلاسيكو الأهلي والزمالك

المصدر: يوسف هجرس – إرم نيوز

حصد فريق الأهلي فوزاً مستحقاً ومثيراً، على حساب غريمه التقليدي، الزمالك، بثنائية دون رد، مساء الخميس، في الجولة السابعة عشرة، لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

واستحق الأهلي الفوز الذي تحقق على الزمالك، وحسم به لقاء الديربي، ليعزز صدارته بفارق 11 نقطة كاملة عن الفريق الأبيض صاحب المركز الثالث، وإن كان للثاني مبارتان مؤجلتان.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز الأسباب التي قادت الأهلي لتحقيق الفوز على حساب الزمالك..

خدعة البدري

اعتمد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، على خدعة فنية، استطاع بها أن يقهر الزمالك، ويضربه في مقتل، وهو اللعب الوهمي على عبد الله السعيد، الذي كان الفريق الأبيض منشغلاً بتضييق المساحات في وجهه.

ولعب الزمالك بثنائي ارتكاز، هما طارق حامد وإبراهيم صلاح، وجعل النيجيري معروف يوسف يميل للجبهة اليسرى كجناح، يميل للعمق بعض الشيء مع حرية حركة للثنائي أيمن حفني ومحمد إبراهيم.

وتحرك السعيد على الأطراف، بجانب خروج مروان محسن بالمدافع محمود الونش إلى مناطق بعيدة عن العمق، منح الفرصة لمؤمن زكريا للتقدم في أكثر من مرة نحو العمق، وتسجيل هدف وتوجيه ضربة رأس فوق العارضة.

ونجح البدري باقتدار في تنفيذ ما أراد في الشوط الأول بخدعة أخرى، مع تحرك جريء من حسين السيد على الجبهة اليسرى، بينما لم يندفع محمد هاني للأمام، خوفاً من تحركات محمد إبراهيم.

وفي الشوط الثاني، ترك البدري السيطرة للزمالك، ولكنه اعتمد على تحرك مؤمن زكريا، ثم كريم نيدفيد وأجاي البديلين في النهاية، لإزعاج الفريق الأبيض.

وقال أسامة عرابي، المدير الفني لفريق النصر للتعدين، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إن الأهلي حقق المطلوب بحصد النقاط الثلاث، وتحقيق الفوز على الغريم التقليدي، من خلال التحركات السريعة والمؤثرة، من جانب مؤمن زكريا ومروان محسن.

وأشار إلى أن مؤمن لاعب تكتيكي ومؤثر في تشكيلة الأهلي، لأنه يتحرك بذكاء خلف المدافعين، ويستطيع أن يستغل المساحات، وهي نقطة مهمة ساهمت في حصد الفوز.

أخطاء حلمي

ارتكب محمد حلمي، المدير الفني للزمالك بعض الأخطاء، التي أدت لهزيمة الفريق الأبيض.

وفاجأ حلمي الجميع، بإشراك محمد إبراهيم أساسياً، ولفترة تصل إلى 82 دقيقة، رغم عدم جاهزية اللاعب بدنياً وفنياً، وهو ما حرم الزمالك من سلاح هجومي مؤثر ومهم بقيمة شيكابالا، كان قادراً على صناعة الفارق في الجبهة اليسرى للأهلي تحديداً، والتي كانت مصدر خطورة.

وفاجأ حلمي الجميع بإشراك حسني فتحي كظهير أيمن، رغم عدم الجاهزية، وعدم وجود معاونة له، وهو الأمر الذي جعل الزمالك يعاني دفاعياً من هذه الجبهة، وكان الأفضل أن يلعب شوقي السعيد وأمامه حسني فتحي لاعب وسط يميل للجبهة اليمنى، مثلما كان يفعل البرتغالي فيريرا، المدرب الأسبق الذي كان يعتمد على عمر جابر في وسط الملعب.

وحاول حلمي تغيير واقع اللقاء في الشوط الثاني، بمشاركة أحمد رفعت وشوقي السعيد، ولكن الزمالك فشل في ترجمة السيطرة على الشوط الثاني.

وأكد طارق يحيى، المدير الفني السابق للشرقية في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن محمد حلمي أخطأ في التشكيل، بمشاركة محمد إبراهيم كل هذه الفترة، وكان الأفضل أن يلعب بديلاً لعدم جاهزيته.

وأشار إلى أن غياب شيكابالا كان لغزاً غير مبرر، وغير مفهوم، موضحاً أنه كان قادراً على صناعة الفارق للزمالك.

خبرات أهلاوية

رجحت الخبرة كفة لاعبي الأهلي في لقاء القمة، خاصة في منطقة وسط الملعب، التي كانت محط الصراع الكروي الذي حسم المواجهة.

ولعب البدري بخماسي مخضرم، هم أحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، واستطاع أن يصنع هذا الخماسي الفارق بخبراته الطويلة.

تفوق الأهلي في وسط الملعب بفضل خبرات وتحركات الخماسي، خاصة أحمد فتحي، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته ومستوياته.

فردية بيضاء

دفع الزمالك ثمن الفردية الشديدة للثلاثي أيمن حفني وباسم مرسي ومحمد إبراهيم.

افتقد الأبيض أهم مميزاته، وهي اللعب الجماعي، الذي كان سبباً في فوز الزمالك في آخر 4 مباريات قبل لقاء الأهلي.

وأكد عصام مرعي، مدرب الألومنيوم، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن الفريق الأبيض قدم مباراة قائمة على الفردية، وغياب اللعب الجماعي.

وأشار إلى أن الزمالك ارتكب عدة أخطاء فنية، أهمهما التركيز على اللعب الفردي، موضحاً أن الفريق كان بمقدوره التسجيل، عندما لعب بشكل جماعي منظم في الشوط الثاني.

وأكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيس بوك” و”تويتر”، أن مستوى فريقي الأهلي والزمالك، خلال القمة الكروية التي جرت أمس الخميس، لم يؤهل أحدهما ليكون الأفضل خلال اللقاء، الذي جاء الأداء فيه سلبيًا لحد كبير.

وتوالت تغريدات المعلقين، عقب المباراة، ما بين التهنئة والتحليل والنقد، لتطال اللاعبين والمدربين، بل وحتى الجهة المسؤولة عن إخراج المباراة، وبثها على الهواء، نظرًا لرداءة التصوير.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغات حول المباراة، دشنها مشجعو الفريقين، على حد سواء، للتعبير عن رأي كلا الطرفين في مجريات القمة الكروية، التي تحظى باهتمام العالم العربي أجمع.

وغرد أحمد عادل عبدالمنعم حارس الأهلي قائلاً: “ذكرناكم بأن تكونوا مستيقظين ولكن دائما ما تستهينوا بنصيحة البطل”.

وقال لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي زكريا ناصف: “الأهلي يحقق انتصاره بسبب إنكار الذات والروح الجماعية .. بعكس الزمالك”.

وعلق خالد بيومي المحلل الرياضي قائلاً: “مبروك للأهلي الأداء والنتيجة.. البدري أحسن التشكيل وحلمي أخطاء في التشكيل”.

واهتمت التغريدات برد فعل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عقب المباراة، حيث انتظروا كالعادة القرارات التي سيخرج بها، وأهمها ما يضرب الجهاز الفني ذاته، وبالفعل حظي خبر عزم منصور تغيير محمد حلمي مدرب الأبيض، بنسبة متابعة عالية.

وركزت جماهير الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الإشادة بلاعب الفريق مؤمن زكريا، الذي بات نجمًا من نجوم القمة، حيث سجل في شباك الزمالك 4 مرات في عام ونصف.

وتناول المغردون أيضًا، انضمام مؤمن زكريا وحسام عاشور ومحمد نجيب، لمعسكر المنتخب العسكري، استعدادًا لخوض مباريات بطولة العالم العسكرية، وهو ما اعتبروه ناجمًا عن تألقهم في المباراة.