الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي يدعم “السهلي” في ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي

المصدر: د -ب-أ

أعلن الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، دعمه لـ”سطام السهلي” في ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في الانتخابات القادمة التي ستقام بباكستان في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وأكد مجلس ادارة الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي وضع كل إمكانياته وقدراته لدعم المرشح الكويتي سطام السهلي المرشح من قبل لجنة الإعلام الرياضي الكويتية ومن جمعية الصحفيين الكويتية للتنافس على منصب رئيس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية.

وأشاد سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي بقدرات وامكانيات السهلي الذي شغل منصب عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية السابق وجهده الدؤوب للعمل على دعم الاعلام الخليجي والآسيوي وتطوير المنظومة الاعلامية لصالح العمل المهني.

ويأتي هذا الدعم والمساندة من الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي للسهلي سعيا للمحافظة على المكاسب الخليجية على المستوى القاري والمحافظة على إبقاء الاتحاد الاسيوي في المنطقة الخليجية.

وقد تقلد سطام السهلي عدة مناصب إعلامية منها نائب رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ومسؤولا للقسم الرياضي بجريدة السياسة الكويتية ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم وعضوا ومقررا في لجنة الإعلام الرياضي.