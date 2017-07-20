الاتحاد السعودي يطالب الآسيوي باللعب بـ 6 أجانب في دوري أبطال آسيا

قالت تقارير صحفية سعودية إن الاتحاد السعودي طالب الاتحاد الآسيوي السماح للأندية المشاركة بـ 6 لاعبين أجانب في بطولة دوري أبطال آسيا.

وبحسب ما نقلت “الرياضية” السعودية فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقدم مقترحًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ينص على السماح للأندية باللعب بـ 6 لاعبين أجانب في دوري أبطال آسيا، وذلك خلال اجتماع رؤساء لجان المسابقات في الاتحادات الأهلية الذي سيعقد يومي العاشر والحادي عشر من أغسطس المقبل، وسيمثل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر نائب رئيس لجنة المسابقات.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد في الـ 22 من يونيو الماضي السماح للأندية في الدوري السعودي للمحترفين بزيادة اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 6 لاعبين، إضافة إلى السماح بالتعاقد مع حراس أجانب.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي يسمح للأندية باللعب بـ 4 لاعبين أجانب فقط في البطولة على أن يكون من بينهم لاعب محترف آسيوي.

ولازالت باقي الاتحادات في المنطقة الخليجية تعتمد على 4 محترفين أجانب لكل نادٍ بخلاف الاتحاد السعودي الذي اعتمد زيادة عدد اللاعبين المحترفين لـ 6.