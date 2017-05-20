الفيصلي يعادل الوحدات ويتأهل لنهائي كأس الأردن

تأهل نادي الفيصلي إلى نهائي كأس الأردن، اليوم السبت، بتعادله السلبي مع غريمه التقليدي الوحدات في مباراة الإياب على استاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

واستفاد الفيصلي من فوزه 2/0 في مباراة الذهاب ليتأهل للمباراة النهائية، حيث سيواجه الجزيرة في النهائي.

وتأهل الجزيرة إلى النهائي بعد أن فاز على الرمثا بهدفٍ نظيف اليوم السبت، وذلك بعد فوزه ذهابًا بالنتيجة ذاتها.

وتقام المباراة النهائية بين الفيصلي والجزيرة يوم 24 من الشهر الحالي على استاد عمّان الدولي.

ويمكن للفيصلي الفوز بالثنائية هذا الموسم بعد أن فاز بلقب الدوري الأردني.