قطر.. اللاعبون المواطنون يتظلّمون من التقييم الجديد

قالت تقارير صحفية قطرية اليوم الخميس إن اللاعبين المواطنين تقدّموا بطلبات تظلّم ويطالبون بمراجعة تقييم كشوفاتهم.

وتسلّم اللاعبون أمس الأربعاء التقييم الذي يحدّد مقدمات عقودهم ومرتباتهم، حيث أبدى عدد كبير منهم استياءهم وغضبهم إزاء ما وصفوه بالظلم، والتقييم غير المنطقي الذي منحته لهم مؤسسة دوري نجوم قطر.

وقال فهيد الشمري، لاعب الغرافة خلال تصريح نقلته وسائل إعلام قطرية إنه يستغرب التقييم، ووصفه بالظالم له وللاعبين آخرين.

وقال الشمري إنه لعب هذا الموسم 12 مباراة كأساسي و7 مباريات كبديل، بالإضافة إلى حضوره لكل المؤتمرات وورش العمل ورغم ذلك مُنح التقييم (e)، في حين أن أحد اللاعبين غاب عن 8 مباريات كأساسي ومثلها كبديل ومع ذلك كان تقييمه (c).

وتمنى لاعب الغرافة أن يتم توضيح آلية التقييم وسبب اختلافه عن الموسم الماضي.