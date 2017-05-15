العراقي سعد ناطق يفضّل الدوري القطري بدلًا من الإيراني

المصدر: طهران - إرم نيوز

أبلغ مدافع المنتخب العراقي لكرة القدم ونادي القوة الجوية “سعد ناطق”، إدارة نادي برسبوليس الإيراني، أنه قرر التراجع عن قراره بالانضمام إلى صفوف النادي، مشيراً إلى أنه “بدأ بمفاوضات مع نادي المرخية” الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري القطري.

ونقلت صحيفة “بيروزي” التابعة لنادي “برسبوليس” عن مصدر قوله إن “اللاعب العراقي سعد ناطق كان من المقرر أن يوقع عقداً مع نادي برسبوليس نهاية مايو الجاري في طهران، لكننا تفاجئنا بإبلاغه لنا بالعدول عن قراره”.

وبين المصدر في إدارة نادي برسبوليس “إننا اطلعنا على معلومات في الأسبوع الماضي عن بدء مفاوضات بين اللاعب العراقي سعد ناطق وإدارة نادي المرخية القطري”، مشيراً إلى أن “المعلومات تفيد بأن المفاوضات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة”.

وكان عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العراقية جاسم كاطع قال في 15 يناير الماضي، إن “نادي برسبوليس أرسل خطاباً إلى النادي يتضمن طلب تعاقده مع اللاعب سعد ناطق، والإدارة تلقت طلب النادي الإيراني الذي يعد أحد اقطاب الكرة الإيرانية”.

وكانت مصادر صحفية رياضية ذكرت الثلاثاء الماضي، أن “سعد ناطق اتفق بشكل نهائي مع نادي المرخية القطري الذي تأهل الموسم الحالي إلى دوري نجوم قطر بفوزه في المباراة النهائية على فريق قطر ليتوج بطلا لدوري الدرجة الثانية”.

وأوضحت المصادر أن “اللاعب العراقي يستكمل الآن أوراقه الرسمية من أجل السفر إلى الدوحة لاستكمال الإجراءات وخوض الفحوصات الطبية قبل توقيع العقد بشكل رسمي مع نادي المرخية”.