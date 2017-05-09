الاتحاد الإيراني يمنع برسبوليس من ضم لاعبين أجانب

المصدر: طهران - إرم نيوز

صوّت الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة له، على قرار يمنع فيه متصدر الدوري الإيراني الممتاز، نادي برسبوليس، من جذب لاعبين أو مدربين أجانب، لحين تسوية الديون المالية الخاصة به.

وذكرت وكالة أنباء “الرياضة” أنه “وفقًا للنظام الداخلي للاتحاد الإيراني، الذي ينص على أن جميع الأندية التي رُفعت ضدها دعاوى قضائية، سواء لدى الهيئات الدولية (الفيفا) أو محكمة التحكيم الدولية الرياضية وغيرها، لا يمكنها التعاقد أو جذب لاعبين أو مدربين لحين إغلاق تلك الدعاوى المرفوعة ضد الأندية”.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الاتحاد الإيراني قوله: إن “الاتحاد وبجميع أعضائه صوّت اليوم على منع نادي برسبوليس من التعاقد مع لاعبين أو مدربين أجانب لحين تسوية الديون المستحقة عليه”.

ودعا الاتحاد نادي برسبوليس لتسوية ديونه بأسرع وقت تجنبًا لقرار يصدره الاتحاد الدولي (الفيفا) أو الآسيوي بحرمانه من اللعب في المباريات الآسيوية.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإيراني، وثوق أحمدي: إن “نادي برسبوليس سيمنع بحسب هذا القانون من تجديد عقده مع المهاجم النيجيري غالوين منشأ”.

وتواجه الأندية الإيرانية لكرة القدم أزمة مالية حادة، ولم تدفع بعض الأندية رواتب لاعبيها منذ ثلاثة أشهر.

ولا يزال نادي برسبوليس يرفض دفع مبلغ مالي قدره 40 ألف دولار للاعبه السابق الصربي ماركو بيروفيتش.

وأغلق الاتحاد الإيراني مطلع يناير الماضي، حساب نادي برسبوليس في أعقاب شكاوى رفعت ضده نتيجة تهربه من دفع الضرائب، مشيرًا إلى أن “محاولات المسؤولين في نادي برسبوليس فشلت في إقناع وزارة الشباب بعدم إغلاق الحساب وإمهاله مدة لتسوية الضرائب”.