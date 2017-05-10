قطر تقدم للفيفا مقترحًا لرعاية اللاعبين القدامى

المصدر: الدوحة ـ إرم نيوز

أكد علي محمد العلي رئيس لجنة قدامى اللاعبين القطريين، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم مقترح من قبل اللجنة لتشكيل لجنة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل رعاية اللاعبين القدامى، والذين قدموا خدمات كثيرا للكرة العالمية.

وقال العلي، في تصريحات صحفية “إن اللجنة رفعت كتابا للاتحاد القطري لكرة القدم بهذا الشأن لمخاطبة فيفا واتخاذ القرار بخصوص هذا المقترح”.

وأعلن العلي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة للإعلان عن تفاصيل الحفل السنوي لتكريم قدامى اللاعبين في قطر، والذي سيقام يوم 12 أيار/مايو الحالي، أسماء اللاعبين القدامى المكرمين وهم سلمان الماس من نادي قطر، سلمان خليفة النعيمي من نادي الريان، مبارك عنبر من السد، مبارك الصائغ من العربي، ومنصور مفتاح من نادي الريان وسلمان كشمير لاعب نادي قطر، وهو من اصول مصرية ولعب في نادي الزمالك المصري.

وقال العلي: “العام الماضي قمنا بتكريم 4 لاعبين وهم عمر عبدالكريم وخالد بلان ومحمد غانم الرميحي ومبارك فرج العلي كأول لاعب سجل هدفاً تم تسجيله في فيفا، وهذه السنة سنقوم بتكريم عدد أكبر ونتمنى أن نقوم بتكريم عدد أكبر العام القادم، ونحن لا ننسى فضل الجيل القديم وما قدمه للكرة القطرية”.

وكشف العلي عن منح عبدالله بن حمد العطية، الأب الروحي لنادي السد القطري، منصب الرئيس الفخري للجنة قدامى اللاعبين، تقديرا لدوره الكبير في خدمة الرياضة القطرية على مدار سنوات طويلة .

وسيتم تكريم العطية ومنحه الرئاسة الفخرية رسميا خلال الحفل السنوي للجنة ، مؤكدا أنه تم تقديم الدعوة الى جميع قدامى اللاعبين للتواجد في الحفل.

وأضاف “هناك مقترح آخر بتنظيم مباراة ودية بين قدامى لاعبي قطر وقدامى لاعبي الخليج ، سيتم التبرع بريعها لعمال ملاعب مونديال قطر 2022، كما ستقوم اللجنة خلال بطولة الخليج بعمل معرض لمقتنيات قدامى اللاعبين، وتقديم الدعوة الى قدامى اللاعبين للمشاركة في هذا المعرض كما سيتم تكريم قدامى الحكام القطريين الذين شاركوا في ادارة مباريات كأس الخليج”.

وتعتزم اللجنة تكريم قائدي منتخب قطر، بدءاً من مبارك وليد حتى آخر قائد في بطولة خليجي 22 بالرياض، كما سيتم تكريم المدربين الذين قاموا بتدريب المنتخب وهم محمد خير الله وحلمي حسين وحسن عثمان، بالإضافة إلى لاجونا وجمال ميسوفيتش وجمال بلماضي ، مؤكداً بأن هذه مجرد أفكار سيتم طرحها على اتحاد الكرة لتنفيذها.