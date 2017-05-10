الاتحاد الآسيوي يوافق على إقامة كلاسيكو العراق في أربيل.. بشرط

المصدر: بغداد ـ إرم نيوز

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الاتحاد الآسيوي معني تماما بإنجاح عودة المباريات الدولية إلى العراق.

وأوضح سلمان أن موافقة الاتحاد القاري على إقامة مباراتي فريقي الزوراء والقوة الجوية ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي على الملاعب العراقية تعبر عن حرص الاتحاد الآسيوي على دعم المطالب العراقية برفع الحظر، متمنيا أن تخرج المباراتان بصورة إيجابية تؤكد جاهزية العراق لاستقبال المباريات الدولية.

ووافق الاتحاد الآسيوي على إقامة المواجهتين في مدينة أربيل العراقية، بشرط موافقة طرفي المواجهة.

وتلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم بالفعل موافقة كتابية من نادي القوة الجوية، وتتبقى موافقة نادي الزوراء.

من جانبه، ثمن وزير الرياضة العراقي جهود الشيخ سلمان في دعم المطالب العراقية مشيدا بموافقة الاتحاد على إقامة مباراتي الزوراء والقوة الجوية.