جماهير نادي الوحدات الأردني تعتدي على لاعبيها.. تعرف على التفاصيل (صورة)

المصدر: إرم نيوز

اعتدى عدد من جماهير نادي الوحدات على حافلة اللاعبين عقب عودتهم من التعادل مع ذات راس في الجولة الـ 20 من الدوري الأردني.

وفشل الوحدات في اختراق حصون ذات راس طوال الـ 90 دقيقة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي

وبذلك فشل الوحدات في اعتلاء صدارة الدوري الأردني قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وكانت جماهير الفريق تمنّي النفس بالصعود للصدارة بعد تعادل المتصدر الفيصلي مع الحسين إربد.

واستغل الجزيرة تعثر الوحدات ليتقاسم صدارة الدوري مع الفيصلي بعد فوزه 1/0 على الرمثا وتعادل الوحدات بدون أهداف مع ذات راس اليوم السبت.

وجاء هدف الجزيرة عن طريق السوري مارديك ماردكيان ليرفع رصيده إلى 40 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على الفيصلي الذي تعادل 1/1 مع الحسين إربد أمس الجمعة.

ويبتعد الوحدات حامل اللقب الآن نقطتين عن الصدارة في المركز الثالث.

وبقي الرمثا في المركز الخامس برصيد 30 نقطة بينما رفع ذات راس رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر قبل جولتين على نهاية الموسم.