الجيش يهزم لخويا ويتأهل لنهائي كأس قطر

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

أحرز الأوزبكي ساردور رشيدوف هدفًا في الدقيقة الأخيرة ليقود الجيش لفوز مثير 3/2 على لخويا بطل دوري النجوم في قبل نهائي كأس قطر لكرة القدم ويضرب موعدًا مع السد في النهائي اليوم الجمعة.

وصعد الجيش للنهائي للمرة الرابعة على التوالي في سعيه للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وسيلتقي الجيش، الذي اندمج مع لخويا تحت اسم الدحيل بداية من الموسم المقبل، مع السد في النهائي يوم 29 أبريل الحالي.

وتلقى رشيدوف تمريرة قوية من يد زميله خليفة أبوبكر حارس مرمى الفريق ليراوغ أحد المدافعين ويسدد في شباك قاسم برهان حارس لخويا من مدى قريب.

ووضع القائد المالي سيدو كيتا الجيش في المقدمة في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يعزز البرازيلي رومارينيو النتيجة في الدقيقة 49 بضربة رأس رائعة.

لكن إسماعيل محمد قلص الفارق بضربة رأس أيضًا بعدها بدقيقتين قبل أن يدرك البرازيلي إدغار برونو دا سيلفا التعادل في الدقيقة 77.