السد يقهر الريان ويصعد لنهائي كأس قطر

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

صعد السد للدور النهائي لبطولة كأس قطر، عقب فوزه المثير 3/2 على الريان، في الدور نصف النهائي للمسابقة اليوم الخميس.

وتقدم السد بهدف مبكر حمل توقيع حمرون يوغرطة في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف حسن الهيدوس الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وعاد يوغرطة لهز الشباك مرة أخرى، مسجلًا الهدف الثالث للسد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم السد بثلاثية بيضاء.

واستعاد الريان قدرًا كبيرًا من اتزانه في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين عن طريق مايونغين كو والإسباني لويس غارسيا في الدقيقتين 54 و75.

واضطر السد للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد لاعبه محمد كسولا في الدقيقة 63.

وواصل السد بهذا الانتصار تفوقه على الريان، بعدما تغلب عليه للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم.

وضرب السد موعدًا في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الأخرى بين فريقي لخويا والجيش التي ستقام غدًا الجمعة.