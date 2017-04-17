نادي قطر يهدد باللجوء للفيفا في قضية المباراة الفاصلة

المصدر: إرم نيوز

هدد عدد من أعضاء نادي قطر بتصعيد ملف المباراة الفاصلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومحكمة الكأس والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد عبدالعزيز حسن قائد فريق نادي قطر السابق أن فريقه له الحق في المطالبة بخوض المباراة الفاصلة مع الخور صاحب المركز الحادي عشر بدوري النجوم وليس مع الشحانية الثاني عشر والذي هبط رسميًا إلى الدرجة الثانية.

ونقلت وسائل إعلام قطرية عن حسن قوله: “الاتحاد القطري له مبرراته في إقامة المباراة الفاصلة بين الشحانية وقطر، ونادي قطر أيضًا له مبرراته، في النهاية لا بد من تطبيق اللوائح والقوانين والتي أرى أنها في صالح نادي قطر وفي جانب أحقيته بخوض مباراة الخور وليس الشحانية”.

وأعرب عبدالعزيز حسن عن آمله برئيس الاتحاد في عقد اجتماع بين رئيس الاتحاد القطري ورئيس نادي قطر للوصول إلى حل يحافظ على قطر كنادٍ ويحافظ أيضًا على الكرة القطرية لاسيما وقد شهدنا في الفترة الأخيرة بيانات متبادلة من جميع الأطراف.

وأضاف: “رغم أحقية قطر في اللعب مع الخور؛ إلا أنني لست مع انسحابه من المباراة الفاصلة بعد أن قرر الاتحاد إقامتها بين نادي قطر والشحانية حتى لا يخسر قطر أجيالًا من اللاعبين، حيث سيتعرض النادي للعقوبة في حال انسحابه، وأرى أن قطر عليه خوض المباراة وعدم الانسحاب وفي نفس الوقت السعي للحصول على حقه قانونيًا.