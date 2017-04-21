قبل إعلان نتائج قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. عربيان يحلمان باللقب

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تأهلت فرق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا وموناكو الفرنسي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية وسيعرف كل نادٍ مصيره خلال القرعة التي تجرى ظهر اليوم الجمعة.

ويحمل مغربيان أحلام العرب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة أنديتهم حيث يشارك المدافع المهدي بنعطية برفقة يوفنتوس والمغربي نبيل درار برفقة موناكو.

ويشارك نبيل درار بشكل مستمر برفقة موناكو حيث لعب 9 لقاءات في النسخة الحالية بين رسمي وبديل وقدم تمريرتين حاسمتين ويعتبر من الأوراق الجيدة التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وعلى النقيض لم يتمكن المدافع المهدي بنعطية من فرض نفسه في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري وشارك في 4 لقاءات فقط خلال النسخة الحالية ويبقى برفقة فريقه يوفنتوس مرشحًا برفقة ريال مدريد للفوز باللقب.

وعلى مدار تاريخ البطولة تمكن لاعب عربي وحيد هو الجزائري رابح مدجر من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكان خلال نسخة 1987 برفقة بورتو البرتغالي وسجل في لقاء النهائي هدفًا بالكعب على بايرن ميونخ يعتبر من أجمل أهداف نهائيات المنافسة القارية الأهم.

وبعد سنة من تتويج مدجر باللقب القاري ضيع المغربي رضوان حجري برفقة فريقه بنفيكا اللقب بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام إندهوفن الهولندي 6-5 وتمكن المغربي من تسجيل إحدى ضربات الترجيح.

ولم يتمكن أي لاعب عربي من الفوز باللقب في النسخة الجديدة من المسابقة والتي بدأت في 1993 ، وكانت أبرز الإنجازات بلوغ المغربي نورالدين النيبت نصف النهائي برفقة فريقه ديبورتيفو لاكورنيا في نسخة 2004 وخرج أمام بورتو البرتغالي بصعوبة بعد التعادل السلبي ذهابًا والخسارة إيابا 1-0.

وقرعة اليوم لدوري أبطال أوروبا ستجرى بشكل مفتوح، أي أن كل الاحتمالات واردة عند اختيار الكرات.