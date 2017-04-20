زوجة أنشيلوتي تُهين الحكم كاساي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تواصلت تداعيات خسارة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد بـ 4/2 وخروجه من دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا بسبب أخطاء تحكيمية للمجري فيكتور كاساي.

هذه التداعيات منها تفاعل ماريان ماريان بارينا زوجة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ التي تفاعلت مع الموقف وعبّرت عن غضبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستفاد ريال مدريد من النقص العددي بعد طرد مثير للجدل لأرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ بسبب الإنذار الثاني قرب نهاية الشوط الثاني والتسجيل بواسطة كريستيانو رونالدو من تسلل ليفوز 4/2 على بايرن ميونخ ويتفوق 6/3 في مجموع مباراتي دور الـ 8.

وبعد اللجوء لوقت إضافي بعد فوز كل فريق خارج أرضه 2/1، سجل رونالدو هدف التعادل لريال مدريد من تسلل واضح قبل أن تحوم شكوك حول وقوعه في تسلل آخر عند تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وكتبت ماريان بارينا عبر حسابها على “انستغرام” إن ما فعله الحكم المجري “عار”، حيث نفست عن غضبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.