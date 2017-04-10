نادي العربي يحسم موقفه بشأن الانسحاب من الدوري الكويتي

المصدر: إرم نيوز

تراجع النادي العربي عن فكرة الانسحاب من الدوري الكويتي لكرة القدم، بعد تصويت 6 أعضاء ضد قرار الانسحاب، مقابل 4 أعضاء مع القرار.

‏وتم التصويت على هذا القرار في الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم، على خلفية احتساب ثلاث نقاط لصالح نادي الكويت، ‏من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية لتلغي قرار اتحاد الكرة الذي قلب النتيجة لصالح العربي بنتيجة 3/0 باعتبار أن مشاركة اللاعب فهد الهاجري غير قانونية.

وغاب عن الاجتماع الذي تم خلاله التصويت، رئيس النادي جمال الكاظمي المتواجد خارج الكويت، حيث قاد نائبه عبدالعزيز عاشور الاجتماع الذي انتهى بعد مناقشات، ليتم حسم الأمر في النهاية من خلال تصويت إدارة النادي على القرار.

يذكر أن العربي يحتل المركز الرابع في الدوري الكويتي برصيد 36 نقطة، في حين يحتل الكويت الصدارة برصيد 44 نقطة.