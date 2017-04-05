العربي يطالب اتحاد الكرة باستعادة نقاط مباراة الكويت (وثيقة)

المصدر: إرم نيوز

أرسل النادي العربي الكويتي خطابًا إلى اتحاد كرة القدم للمطالبة بإعادة النقاط الثلاث المتنازع عليها مع نادي الكويت.

وحقق الكويت فوزًا على العربي الذي اشتكى عدم قانونية مشاركة اللاعب فهد الهاجري.

اللجنة الأولمبية الكويتية استعانت بمحكمين خليجيين قبل إصدار حكم بإعادة نقاط المباراة للكويت، وتثبيت نتيجة فوزه على العربي بهدفين لهدف في الجولة السادسة بالدوري.

وأعاد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، برئاسة فواز الحساوي، لنادي الكويت نقاط مباراة العربي التي سبق واعتبر خاسرًا فيها، لمشاركة اللاعب فهد الهاجري.

وقرر الاتحاد الكويتي اعتماد نتيجة المباراة بفوز الكويت بهدفين لهدف واحد، بعد أن اعتبرته لجنة الاستئناف خاسرًا بثلاثة أهداف.