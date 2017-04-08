قطر تخفّض الميزانية المخصصة لاستضافة مونديال 2022

المصدر: إرم نيوز

أفادت تقارير صحفية أن قطر قررت تخفيض الميزانية المخصصة لاستضافة كأس العالم 2022 بنسبة 50%، وكانت قد تقدّمت بعرض يتضمن بناء 12 ملعبًا، لكنها تقترح 8 فقط الآن.

وقال حسن الذوادي، رئيس اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022، لقناة “CNN”، إن الميزانية ستنخفض ما بين 40-50 %، لضمان المسؤولية المالية بما يتلاءم مع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم.

وأضافت التقارير أن البنية التحتية للمونديال، ستكلف 8-10 مليارات دولار، أغلبها موزعة على الملاعب وأرضيات التدريب.

قطر / الشكل الداخلي لمدرجات استاد البيت في مدينة الخور الذي سيستضيف مباريات كأس العالم قطر 2022 @roadto2022 pic.twitter.com/7oOuEjrnvE — مشاريع قطر (@_QatarProjects) April 7, 2017

ولم توافق الفيفا على الاقتراح القطري، حتى الآن، لتخفيض عدد الملاعب، لكن حال قبولها، فإنها ستكون البطولة الأقل بعدد الملاعب منذ مونديال الأرجنتين 1987.

وصدر، الأربعاء الماضي، تقريرًا حول العمال الأجانب في قطر، واتّهم فيه الجهات الرسمية القطرية، بإجبار العمال على العمل 18 ساعة في اليوم، أي ضعفي الوقت الأقصى لساعات العمل في اليوم بحسب القانون.

وأكد التقرير أن نصف الشركات الموقعة مع الحكومة القطرية، لا تمنح موظفيها أيام عطل نظامية، وأن بعض الموظفين عملوا 148 يومًا دون انقطاع، وهو ما يقابل خمسة أشهر، من دون أي يوم استراحة، وجاءت هذه التقارير من مركز دراسات في لندن.