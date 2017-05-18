فيروس جديد يهدد جهازك أخطر من “WannaCry”‏

كشفت هيئة “ProofPoint” للأمن المعلوماتي، عن فيروس جديد يطلق عليه “Adylkuzz” ينقب عن عملات افتراضية مشابهة للبيتكوين يطلق عليها اسم “Monero”، وذلك عبر اختراق أجهزة الأشخاص، وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

وأوضح التقرير أن الفيروس يعتمد على نفس الأسلحة الإلكترونية التي استخدمتها وكالة الأمن القومي، واعتمد عليها فيروس “WannaCry” من قبل، وهي “EternalBlue وDoublePulsar”.

ولكن على عكس WannaCry فإن الفيروس الجديد لا يقوم بتشفير بيانات المستخدم ويبدأ في ابتزازه، حيث أن “Adylkuzz” يعتمد على تثبيت برنامج تنقيب عن العملات الافتراضية ويستغل إمكانات جهاز الضحية من معالج وكارت شاشة في بذل مجهود كبير لحل العديد من العمليات الحاسوبية المعقدة، كي يتمكن من إيجاد تلك العملات وتحويلها إلى حساب المخترقين.

وأكد التقرير أن الفيروس الجديد متواجد ومنتشر منذ مطلع أيار/ مايو الجاري أي قبل فيروس “WannaCry”، إلا أنه قادر على إخفاء أثارهه بشكل جيد بحيث لا يلتقط المستخدم وجوده على جهازه وقد نجح باقتدار في جمع حوالي 41 ألف دولار وذلك من خلال تتبع 3 عناوين يتم تحويل العملات الإلكترونية عليها.

وقد يتسبب الفيروس الجديد في أن يبدأ جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية في التأثر بالضغط المتزايد من خلال عمليات معالجة الأمور الحاسوبية المعقدة للوصول إلى العملات الإلكترونية.

وتعرضت أعداد كبيرة من كمبيوترات العالم لهجمة شرسة من جانب “WannaCry” على مدار الأسبوع الماضي، حيث أصيب جراء ذلك جوالي 250 جهاز كمبيوتر في أكثر من 160 دولة حول العالم بالفيروس، والذي يقوم بتشفير بيانات الضحايا على أجهزتهم مقابل فدية تتراوح بين 300 إلى 600 دولار.