فيروس “الفدية” يضع شركة “ديزني” في ورطة

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

طالب عدد من القراصنة الإلكترونيين، شركة “ديزني”، بدفع فدية مالية ضخمة، بعد تهديدها بأنهم سيسربون الجزء الخامس من فيلم “قراصنة الكاريبي” الذي ادعوا أنهم يمتلكون نسخة عنه، وفقًا لما جاء على موقع “ذا فيرج” التقني.

وأشار الموقع إلى أن الأمر يعتبر الثاني من نوعه، إذ إنه منذ أسابيع تعرض الجزء الثاني من مسلسل Orange is the new Black للتسريب قبل عرضه، وذلك بعد أن رفضت شركة نيتفلكس دفع الفدية للمخترقين.

ويعتبر فيلم القراصنة واحدًا من أهم الأفلام التي تدر أرباحًا على شركة “ديزني”، كما أنه يكلفها نفقات ضخمة، لذلك سيكون تسريبه أمرًا مدمرًا بالنسبة للشركة، خاصة أن الفيلم كان مخططاً له أن يصل دور العرض الجمعة المقبل.

ولم تعلق ديزني على الأمر، وتعمل حاليًا بكل جهدها مع مكتب التحقيقات الفيدرالية للسيطرة على الأمر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنشط فيه هجمات فيروس الفدية على مستوى العالم، إذ إن فيروس WannaCry نجح في ضرب العديد من الهيئات الصحية والمستشفيات وقد أدى إلى توقف عجلة الإنتاج في العديد من مصانع السيارات العملاقة، وألحق ضررًا بحوالي 250 ألف جهاز حاسوب على مستوى 160 دولة، حتى الآن.