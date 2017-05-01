فيروس يستهدف أجهزة أبل بواسطة إيميل خبيث

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

شنت مجموعة من الهاكرز هجمة شرسة على أجهزة أبل الشخصية “Mac” من خلال فيروس، يحمل اسم ” Dok”، يصيب الأجهزة عبر رسائل بريد إلكتروني خبيثة، وفقًا لما جاء على موقع “انجادجيت” التقني.

وحسب الموقع، فإنه بمجرد أن يصل البريد المحمل بمستند مضغوط يحمل الفيروس بين طياته، ويقوم المستخدم بفتحه وتحميل الملف إلى جهازه ويبدأ في فك الضغط، يتحرر الفيروس ويبدأ في السيطرة على جهاز المستخدم ويضع زمامه في يد المخترق، الذي يكون قادرًا على السيطرة على كل شيء بجهاز الضحية ويتمكن من النفاذ إلى بيانات تصفحه للإنترنت، وزرع بعض الإضافات الخبيثة داخل المواقع التي يتصفحها.

الغريب في الأمر أن “دوك” قادر على تخطي نظام الحماية “Gatekeeper “، الخاص بنظام تشغيل أبل macOS، على الرغم من ذلك فإن النظام​ يظهر رسالة تنبيه، لكن قد لا ينتبه إليها المستخدم.

وتكون عادة هجمات الاختراق والفيروسات الخبيثة من نصيب أجهزة ويندوز، لأنه يكون غالبًا أقل تأمينًا، إلا أن بعض الهاكرز تغريهم مهاجمة أجهزة أبل.